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Близкая отставка Карреры и поражение «Зенита». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости понедельника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Каррере ищут замену
В итальянца больше не верят.
«Зенит» проиграл, Дриусси удалился
Плохой матч для питерцев.
Послематчевое интервью Карреры
Честно признал, что провалился.
«Краснодару» без Мамаева хуже
«Быки» проиграли дома «Ахмату».
«Монако» падает все ниже
Куда же перешел Головин.
Моуринью в ярости
Жаркий матч с «Челси» в Лондоне.
Кокорин получил первые передачи
Не отстает от Мамаева.
Золотой дубль теннисистов в Москве
Кубок Кремля удался.
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