Звезда аргентинского спортивного ТВ уменьшила грудь, чтобы зрители смотрели ей в глаза

Журналистка ESPN 2 Нати Жота, которая ведет дневное шоу ESPN Redes, сделала операцию по уменьшению груди, чтобы зрители перестали обращать внимание только на ее бюст.

Как пишет MediaLeaks, девушка пожаловалась на то, что устала от людей, которые не слушают ее спортивные репортажи – она хочет, чтобы зрители смотрели ей в глаза, а не пялились на грудь. «В школе, когда мои одноклассницы начали расцветать, моя грудь совсем не росла. Меня обзывали плоскогрудкой и другими обидными словами. Так что пока подружки мечтали о рыцарях в сияющих доспехах, я мечтала о сиськах.

А потом они появились, и надо мной стали издеваться уже из-за того, что они слишком большие. Мой пример доказывает, что стоит быть осторожными в своих желаниях. Ведь сначала я получила грудь, а теперь мне пришлось сделать операцию, чтобы ее уменьшить», – рассказала Нати.

Вот так Нати выглядела до операции. Ее фанатам будет что вспомнить:

ESPN 2 транслирует программы, связанные со спортом – в первую очередь, с футболом, теннисом и регби. Канал вещает в Аргентине, Боливии, Чили, Парагвае и Уругвае.

На профиль Жоты в инстаграме подписаны 1,1 млн человек.

Болельщица «Кэпиталс» ляжет на операцию, потому что шайба повредила ее силиконовую грудь

Подписывайся на наш инстаграм – там всегда горячо