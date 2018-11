«We are the champions – моя самая самовлюбленная песня». Фредди Меркьюри и Queen в спорте

Фредди занимался боксом и обожал теннис

Фарух Булсара родился в Занзибаре, и когда ему исполнилось восемь лет, отец кое-как собрал необходимую сумму и отправил сына в школу Святого Петра в Индии. В школе Фарух был очень стеснительным и одиноким, а другие дети издевались над сильно выпирающими зубами мальчика. Спасение Булсара искал в многочисленных секциях.

Тогда Индия всего несколько лет как получила независимость от Британской империи, и английское влияние все еще было очень велико – особенно в образовании. Поэтому увлечения Фаруха оказались типично английскими – рок-музыка и бокс, в котором он даже завоевал школьный кубок.

«Фарух был очень одиноким. Он был счастлив, только играя на пианино или в школе искусств. Но еще он был хорошим спортсменом – хоккей, атлетика, бокс», – вспоминал об однокласснике Виктори Рана – один из участников группы The Hectics, в которой в школьные годы выступал Фредди.

Несмотря на стеснительность, Фарух с детства демонстрировал отвагу и стойкость, которые во многом сделали его легендой. «Я помню боксерский матч, когда Фредди просто избивали в ринге. Мы кричали ему, чтобы он сдался. Но нет. Фредди отстоял весь бой до конца с полностью разбитым лицом. Он был очень упертым», – говорил Брюс Мюррей – одноклассник Фаруха, собравший The Hectics.

Главной спортивной страстью Меркьюри были теннис и пинг-понг. В 1975-м году Queen записывали альбом A Night At Opera на жилой студии Ridge Farm. «Когда мы не работали, то могли поплавать, поиграть в теннис, снукер и быть униженными Фредди в пинг-понг. Я думаю, он был чемпионом школы, и я никогда, просто ни разу, не видел, чтобы он хоть раз проиграл», – вспоминал барабанщик Роджер Тейлор.

Даже приехав на Ибицу, Фредди первым делом отправился на теннисный корт с Брайаном Мэем, а не в загул по лучшим клубам. Кроме того, друзья Меркьюри вспоминают, как он откладывал даже самые важные дела, если вдруг натыкался на теннис по телевизору.

Лучшее выступление в истории рока на главном стадионе Англии

В 1985-м прошел легендарный фестиваль Live Aid – лучшие музыканты мира выступали бесплатно на «Уэмбли» и стадионе имени Кеннеди в Филадельфии. Все деньги от продажи билетов и сборы по горячей линии шли на помощь жертвам голода в Эфиопии. Трансляцию посмотрели 1,9 миллиарда человек в 150 странах. На одной сцене играли Стинг, U2, Боуи, The Who, Пол Маккартни, Элтон Джон, но в историю вошли только космические 20 минут в середине сет-листа.

82 тысячи человек, которые набились на «Уэбли», до сих пор вызывают зависть – они видели лучшее выступление в истории рок-музыки. Queen отыграли главные хиты – «Bohemian rhapsody», «Radio GA GA», «Hammer to fall», «Crazy little thing called love», «We will rock you», «We are the champions», а Фредди Меркьюри просто метал молнии на сцене.

После шоу прошло международное голосование, которое определило, что сет Queen был лучшим не только на Live Aid, но и в истории рок-музыки в целом. В честь Фредди Меркьюри даже выпустили почтовую марку.

Фредди написал легендарный гимн ОИ-1992

Фронтмен Queen годами восхищался оперной певицей Монсеррат Кабалье. Впервые они встретились в 1986-м, подружились, и Кабалье попросила Фредди написать композицию о ее родном городе – Барселоне. Меркьюри специально приехал в Каталонию и проникся духом. В результате Фредди и Монсеррат записали целый совместный альбом.

В 1992-м столица Каталонии принимала летнюю Олимпиаду, и песня Меркьюри и Кабалье претендовала на статус главной темы Игр. Но из-за того, что Фредди умер за восемь месяцев до церемонии открытия, организаторы выбрали песню Amigos Para Siempre в исполнении Сары Брайтман и Хосе Каррераса. Barcelona прозвучала за несколько минут до начала церемонии, и у людей волосы вставали дыбом: до сих пор гимн Меркьюри считают официальной песней ОИ-1992, забывая о второй композиции.

Самая знаменитая обувь Фредди – кроссовки adidas

Samba – вторые по популярности кеды в истории adidas после Stan Smith. Кеды, изначально придуманные для футзала, стали настолько популярны, что разошлись тиражом в 35 миллионов пар. Они до сих пор популярны и часто появляются в кино – например, их носил Шайа Лабаф в «Трансформерах».

Одним из первых в качестве сценической одежды их надел Меркьюри. Samba называли боксерскими кедами, потому что они легкие, удобные и с очень тонкой подошвой. А к середине 80-х Фредди надоело ходить в балетках и неудобных ботинках, в которых он летал по сцене. В результате трое из Queen в 1986 выступали в легендарных адиках – только басист Джон Дикон отказался.

Вопреки мнению, что у Queen было соглашение с adidas, группа не получила ни цента за топовую рекламу: до сих пор на eBay фанаты ищут раритетные Samba, как у Меркьюри.

Фредди исполнил главные спортивные песни мира

В 1977 году Queen отыграли шоу в Англии, попрощались с толпой, а та в ответ вдруг запела «You’ll never walk alone». Это совершенно вынесло мозг участникам группы. Брайан Мэй и Фредди договорились написать по гимну, а потом выбрать лучший. Так получились «We are the champions» Меркьюри и «We will rock you» Мэя. Лучший до сих пор не выбрали.

Гимн от Мэя стал концертным хитом, но на стадионах в Англии его не исполняли так активно. Через несколько лет «We will rock you» все же нашла свое место в спорте, но не в Англии, а в США. Спустя 31 год после выхода – в сезоне-2008/2009 – пеня Мэя оказалась самой исполняемой на стадионах НФЛ, НХЛ и MLB и регулярно звучит на матчах до сих пор.

А Фредди со своим гимном попал в цель. «Это самая самовлюбленная и высокомерная песня, которую я когда-либо написал. Я думал о футболе, когда ее сочинял. Я хотел придумать песню, которая бы исполнялась вместе с аудиторией и была бы подхвачена фанатами. Она нацелена на массы. Я много думал о том, как ее воспримут, но она сработала идеально. Когда мы исполнили ее на частном концерте в Лондоне, публика действительно перешла на футбольные распевки между песнями. Безусловно, я сделал ее драматичнее обычных футбольных речевок. Вы же меня знаете!» – рассказывал Меркьюри.

Каждый год в финале Лиги чемпионов люди слышат «We are the champions». Традиция никогда не приедается – мурашки продирают даже спустя десятилетия после релиза, и это лишь доказывает гениальность Queen.

Другие тексты Артема Мазилкина:

«Первым делом Юрген выбросил бритву и расческу». Кто сделал Клоппа таким крутым

Святой отец. История Ахмеда Мареза, чья смерть сделала сына лучшим футболистом Англии

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой