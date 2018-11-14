Eurosport
Интервью с Раулем Рианчо и Кубок мира по хоккею. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Интервью с Раулем Рианчо
Бывший и.о. главного тренера «Спартака» – об отношениях с командой и Массимо Каррерой.
Ари в сборной России
Михаил Борзыкин – о вызове бразильца и натурализации невиданного размаха.
Анти-Моуринью
Все, что нужно знать о новом главном тренере «Спартака» Олеге Кононове.
Кубок мира по хоккею-2020
«СЭ» рассказывает о предварительных данных организации нового турнира с участием всех сильнейших хоккеистов мира
Интервью с менеджером Александра Усика
Александр Краснюк – о бое с Белью, проблемах в Москве, Поветкине и Гассиеве.
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