Интервью с Раулем Рианчо и Кубок мира по хоккею. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Интервью с Раулем Рианчо

Бывший и.о. главного тренера «Спартака» – об отношениях с командой и Массимо Каррерой.

Ари в сборной России

Михаил Борзыкин – о вызове бразильца и натурализации невиданного размаха.

Анти-Моуринью

Все, что нужно знать о новом главном тренере «Спартака» Олеге Кононове.

Кубок мира по хоккею-2020

«СЭ» рассказывает о предварительных данных организации нового турнира с участием всех сильнейших хоккеистов мира

Интервью с менеджером Александра Усика

Александр Краснюк – о бое с Белью, проблемах в Москве, Поветкине и Гассиеве.

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