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Интервью Хёведеса и вера в Чиполину. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»

Интервью Хёведеса и вера в Чиполину. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»
Eurosport

25 мин. назад

Главные новости четверга – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Бенедикт Хёведес: «Германия выиграет 2:0»

Интервью немецкого защитника «Локо» перед матчем сборных Германии и России. Стр. 1 и 4.

Сборная Германии. История болезни

Гоша Чернов – с диагнозом для бундестим. Стр. 2.

Станислав Черчесов: «Объясню Павлюченко решение по Ари за рюмкой чая»

Главный тренер России дал интервью Игорю Рабинеру. Стр. 3.

Верим в Чиполину, ждем вылета немцев

Александр Рогулев – с раскладами перед финишем Лиги наций.

Старт русского этапа Гран-при по фигурному катанию

Интервью с Сергеем Вороновым и превью соревнований с участием Алины Загитовой – стр. 7.

«СЭ», 15.11

Подробнее об этих и других материалах свежего номера читайте на сайте «СЭ»

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