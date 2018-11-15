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Интервью Хёведеса и вера в Чиполину. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости четверга – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Бенедикт Хёведес: «Германия выиграет 2:0»
Интервью немецкого защитника «Локо» перед матчем сборных Германии и России. Стр. 1 и 4.
Сборная Германии. История болезни
Гоша Чернов – с диагнозом для бундестим. Стр. 2.
Станислав Черчесов: «Объясню Павлюченко решение по Ари за рюмкой чая»
Главный тренер России дал интервью Игорю Рабинеру. Стр. 3.
Верим в Чиполину, ждем вылета немцев
Александр Рогулев – с раскладами перед финишем Лиги наций.
Старт русского этапа Гран-при по фигурному катанию
Интервью с Сергеем Вороновым и превью соревнований с участием Алины Загитовой – стр. 7.
Подробнее об этих и других материалах свежего номера читайте на сайте «СЭ»
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