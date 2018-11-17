Севастьянова, Ефимова, Клишина и Шарапова – в топ-100 самых сексуальных дам России, Шейк – вторая

Журнал Maxim опубликовал список 100 самых сексуальных девушек России. Его выбирали путем читательского голосования на сайте издания, а также с помощью экспертного жюри.

В топ вошли четыре спортсменки. Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова заняла 53-е место.

Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова стала 71-й, вице-чемпионка мира-2017 по прыжкам в длину Дарья Клишина получила 89-ю позицию, экс-первая ракетка мира по теннису Мария Шарапова заняла 91-е место.

Самой сексуальной девушкой страны признана инстаграм-блогер Наталья Краснова.

Второе место получила модель Victoria’s Secret и бывшая подруга Криштиану Роналду Ирина Шейк. Третьей стала телеведущая, блогер и измеритель Анастасия Ивлеева.

Экс-девушка футболиста сборной Словакии Яна Дюрицы Мария Горбань заняла 15-ю строчку, жена хоккеиста Александра Овечкина Анна Кастерова стала 25-й, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева – 50-й, бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова Ольга Бузова – 99-й.

В 2017-м Каролина Севастьянова также была самой сексуальной из спортсменок в рейтинге Maxim и занимала 37-е место.

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Каролина Севастьянова снялась для обложки MAXIM

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