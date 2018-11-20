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Россия против Швеции, Аленичев против полиции. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»

Россия против Швеции, Аленичев против полиции. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»
Eurosport

1 час назадОбновлено

Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Россия – Швеция

Команда Станислава Черчесова в Стокгольме сразится за путевку в элиту Лиги наций.

10 фактов о сборной Швеции

Самые любопытные детали биографий соперников сборной России по заключительному матчу Лиги наций.

Спектакль Дмитрия Аленичева

Главный тренер «Енисея» ответил на обвинения в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Дерзкие откровения Тедди Перселла

Экс-форвард «Авангарда», которому очень не понравилось в России.

Гран-при Франции

Все о соперницах Евгении Медведевой по французскому этапу.

«СЭ»

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