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Россия против Швеции, Аленичев против полиции. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Россия – Швеция
Команда Станислава Черчесова в Стокгольме сразится за путевку в элиту Лиги наций.
10 фактов о сборной Швеции
Самые любопытные детали биографий соперников сборной России по заключительному матчу Лиги наций.
Спектакль Дмитрия Аленичева
Главный тренер «Енисея» ответил на обвинения в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Дерзкие откровения Тедди Перселла
Экс-форвард «Авангарда», которому очень не понравилось в России.
Гран-при Франции
Все о соперницах Евгении Медведевой по французскому этапу.
Подробнее об этих и других материалах свежего номера читайте на сайте «СЭ»
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