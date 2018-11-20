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Минспорта объявил номинантов на звание спортсмена года: среди них Загитова, Дацюк и Шубенков

Минспорта объявил номинантов на звание спортсмена года: среди них Загитова, Дацюк и Шубенков
Eurosport

53 мин. назад

Лучшего тренера тоже можно выбрать.

Минспорта России объявило номинантов на получение Национальной спортивной премии.

В номинации «Спортсмен года» представлены олимпийской чемпион по хоккею Павел Дацюк, серебряный призер ЧМ в барьерном беге Сергей Шубенков и четырехкратный призер Игр-2018 в лыжных гонках Александр Большунов.

На звание «Спортсменки года» претендуют олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, двукратный серебряный призер ЧЕ по фехтованию Инна Дериглазова и чемпионка Европы по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова.

Тренером года может стать коуч сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и тренер чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян.

  • Прголосовать можно на сайте Минспорта.
  • В 2017 году лучшими по версии министерства стали легкоатлетка Мария Ласицкене, лыжник Сергей Устюгов и тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
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