Анна Сидорова и Семен Елистратов обнажили тело и душу в рекламной кампании сибирского бренда

Интернет-магазин косметики запустил лучшую рекламную кампанию на Youtube-канале. Обнаженные спортсмены, такие как Анна Сидорова (керлинг), Анна Пругова (хоккей), Семен Елистратов (шорт-трек) и Олег Чен (тяжелая атлетика) в кадре делятся мыслями о мотивации, рассказывают о тяжелых моментах спортивной карьеры и жизни – в общем, обнажают не только тело, но и душу.

Скип сборной России по керлингу Анна Сидорова поделилась, с какими болезненными ощущениями во всем теле спортсмены выходят на крупные турниры.

ЗМС России по шорт-треку Семен Елистратов – о том, чем приходится жертвовать ради полноценной карьеры атлета.

А хоккеистка Анна Пругова, прикрываясь одним шлемом, рассказала, как велика цена за ошибку, совершенную голкипером.

Сидорова – двукратная чемпионка Европы по керлингу.

Елистратов – чемпион ОИ-2014 в эстафете.

Сидорова с тропическими фруктами и еще 11 фото, об которые можно обжечь глаза

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