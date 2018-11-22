Eurosport
Итоги группового этапа Лиги наций и фигурное Гран-при. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Футбольный 2018 год в России
Сборная Станислава Черчесова уступила Швеции, но 2018 год для нее все равно вышел особенным.
«Спартак» и Глушаков
Результаты встречи Федуна и Измайлова с болельщиками красно-белых, все еще недовольными фактом нахождения Дениса Глушакова в команде.
Интервью с Валерием Газзаевым
О таланте Чалова, заменах Черчесова и паспорте Ари.
Итоги группового этапа Лиги наций
Для Германии – эксперимент, для Нидерландов – шанс построить новую команду, для Грузии, Македонии и Белоруссии – чистая удача.
Медведева – основной претендент на победу на Гран-при Франции
Анонс и прогнозы предстоящего этапа в фигурном катании.
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