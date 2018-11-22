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Итоги группового этапа Лиги наций и фигурное Гран-при. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»

Итоги группового этапа Лиги наций и фигурное Гран-при. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»
Eurosport

1 час назад

Главные новости среды – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Футбольный 2018 год в России

Сборная Станислава Черчесова уступила Швеции, но 2018 год для нее все равно вышел особенным.

«Спартак» и Глушаков

Результаты встречи Федуна и Измайлова с болельщиками красно-белых, все еще недовольными фактом нахождения Дениса Глушакова в команде.

Интервью с Валерием Газзаевым

О таланте Чалова, заменах Черчесова и паспорте Ари.

Итоги группового этапа Лиги наций

Для Германии – эксперимент, для Нидерландов – шанс построить новую команду, для Грузии, Македонии и Белоруссии – чистая удача.

Медведева – основной претендент на победу на Гран-при Франции

Анонс и прогнозы предстоящего этапа в фигурном катании.

«СЭ»

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Видео - Бразильяночка изящно вкрутила мяч в девятку ворот девчонок из ЮАР

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