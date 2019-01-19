Джокович, Хэмилтон и Мбаппе сразятся за титул «Спортсмен года» от Laureus World Sports Awards

Одна из известнейших премий в мире спорта Laureus World Sports Awards выкатила список номинантов в категориях от «Спортсмена года» до «Камбэка года».

18 февраля в Монако лучшим спортсменом года станет кто-то из этого убийственного списка: Новак Джокович, Льюис Хэмилтон, Леброн Джеймс, Килиан Мбаппе и Лука Модрич.

Среди спортсменок представлены теннисистки Симона Халеп и Анжелик Кербер. А в категории «Команда года» поборются победитель ЧМ-2018 – сборная Франции по футболу – и европейский чемпион-2018 «Реал Мадрид».

В номинации не представлен теннисист Роджер Федерер, хотя швейцарец 5 раз побеждал в категории «Спортсмен года» – рекорд премии.

Она учреждена в 1999 году.

Контрольный в грудь от Федерера, пируэт казахского прыгуна и другие катаклизмы свежего выпуска Watts

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте