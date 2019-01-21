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Вылет Марии Шараповой с Australian Open и крутизна Мэнни Пакьяо. Анонс нового «Спорт-Экспресса»
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Матч звезд КХЛ в Казани
Репортаж «СЭ» о том, как тренеры и хоккеисты развлекали переполненные трибуны.
Бадель и Паредес: кто больше подходит «Зениту»?
«СЭ» проводит анализ и разбирает плюсы и минусы аргентинcкого и хорватского полузащитников: первый может уехать в «ПСЖ», второй – прибыть в Санкт-Петербург из «Лацио».
Александра Легкова окончательно оправдали
Но 34-летнему спортсмену никто не вернет 2 года карьеры – «СЭ» разбирается в деле лыжника.
Аркадий Дворкович: «Разрабатываем новый план по борьбе с читерством»
Президент ФИДЕ в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, как меняются шахматы и в каком направлении будет развиваться самая умная игра на планете.
Мария Шарапова проиграла в четвертом круге Australian Open Эшли Барти
Автор «СЭ» кропотливо разбирает матч, окончившийся вылетом Марии с Открытого турнира Австралии по теннису.
Мэнни Пакьяо защитил титул чемпиона мира WBA в полусреднем весе
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