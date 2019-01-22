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Глушаков забивает, «Вашингтон» серийно проигрывает. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Глушаков забил победный мяч
Красно-белые победили «Ростов» в предсезонном кубке.
«Вашингтон» в кризисе
Пятое поражение подряд.
Интервью Дмитрия Тарасова
Полузащитник «Локомотива» ответил всем хейтерам.
Глава СБР о ЧМ и не только
Драчев говорит.
ЧЕ по фигурному катанию
Превью турнира в Минске.
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