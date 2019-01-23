Приговор Кокорину и красотка Загитова. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»

Георгий Джикия: «Летом жду Джано в «Спартаке». Он создан для футбола Кононова»

Большое интервью «СЭ» с защитником «Спартака», который, как всегда, не скрывает своего мнения.

Магомед Адиев: «Все идет к банкротству»

Бедствующий «Анжи» на сборе в Кисловодске продолжает подготовку ко второй части сезона.

«Стадо баранов» – приговор Кокорину

Обозреватель «СЭ» Вячеслав Короткин – о словах форварда «Зенита», который находится в СИЗО.

Минск уже аплодирует Алине Загитовой

Главная звезда сборной России внимательно отнеслась к тренировкам перед чемпионатом Европы.

Многомиллионный штраф и два года тюрьмы

Вчера в деле о финансовых преступлениях Криштиану Роналду была поставлена точка. Испанский суд вынес приговор.

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