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Приговор Кокорину и красотка Загитова. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»

Приговор Кокорину и красотка Загитова. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»
Спорт-Экспресс

15 ч. назад

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Большое интервью «СЭ» с защитником «Спартака», который, как всегда, не скрывает своего мнения.

Магомед Адиев: «Все идет к банкротству»

Бедствующий «Анжи» на сборе в Кисловодске продолжает подготовку ко второй части сезона.

«Стадо баранов» – приговор Кокорину

Обозреватель «СЭ» Вячеслав Короткин – о словах форварда «Зенита», который находится в СИЗО.

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Главная звезда сборной России внимательно отнеслась к тренировкам перед чемпионатом Европы.

Многомиллионный штраф и два года тюрьмы

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Спорт-Экспресс

Читайте номер полностью на сайте «СЭ»

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