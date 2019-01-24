Трагедия Салы и неудачи Головина. Анонс свежего номера «Спорт-Экспресса»

«Зенит» играет по-крупному. Паредес в «ПСЖ» за 40 млн, Азмун из «Рубина» за 10?

В эти дни клуб из Петербурга очень активен на трансферном рынке. «СЭ» делится всеми инсайдами.

Загитова ошибается, но лидирует

В четверг олимпийская чемпионка Алина Загитова захватила лидерство по итогам короткой программы одиночниц на чемпионате Европы в Минске. Но для первой большой победы после Пхёнчхана у 16-летней россиянки снова нет права на ошибку.

Александр Максименко: «Шесть очков от «Зенита»? Мы с молодежкой в чемпионский сезон отыграли девять!»

Эксклюзивное интервью 20-летнего вратаря «Спартака».

«Как же мне страшно». Жуткая история аргентинца Салы

Третий день продолжаются поиски самолета, на котором из Франции в Британию летел 28-летний нападающий Эмилиано Сала. Форвард перешел из «Нанта» в «Кардифф», но в новый клуб не прибыл: воздушное судно исчезло с радаров в районе Нормандских островов.

Новый позор «Монако». Новая травма Головина

Клуб c Лазурного берега продолжил падение, проиграв в Кубке Франции команде из второго дивизиона. Александр Головин был заменен – возможно, из-за повреждения.

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