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Интервью Логинова и первый месяц Кононова в «Спартаке». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Интервью Логинова и первый месяц Кононова в «Спартаке». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Eurosport

17 мин. назад

Главные новости пятницы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Интервью Логинова

Лидер сборной России рассказал, почему не улыбается.

Доходы «Зенита»

Упали, но все равно лучшие в России.

Первый месяц Кононова

Что представляет из себя обновленный «Спартак».

Семин о Смолове

Юрий Палыч верит в Федора.

Павел Деревянко о дружбе с Емельяненко

Даже в баню ходят вместе.

Ларионов об Овечкине

Легенда советского хоккея назвал Александра лучшим русским в НХЛ.

СЭ 25.01
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