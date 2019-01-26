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Задача от Федуна и провал Загитовой. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости субботы – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс»
Интервью Федуна
Требует золото к 2022 году.
Загитова опять проиграла
Теперь чемпионат Европы
Предсезонный кубок
«Спартак» разгромил «Зенит», «Локо» по пенальти обыграл «Ростов».
Конфликт Анри и «Монако»
Что привело к отставке.
Матч звезд НХЛ
В Сан-Хосе спустя 22 года.
Джокович против Надаля
В ожидании битвы.
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