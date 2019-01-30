В «Арсенале» футболистам дают рассол. Кстати, с его помощью Медведев потрепал Джоковича

Каждый январь теннисисты изнывают от 40-градусной жары в Мельбурне, грохаются в обмороки, липнут к ледяным полотенцам и сравнивают себя с животными, которых отправили на скотобойню. В этом году полуфинал Australian Open между Квитовой и Коллинс прервали на несколько минут, когда жара достигла максимальной отметки. Матч продолжился после того как на стадионе имени Рода Лейвера закрыли крышу.

Tennis Australia совместно с Лабораторией тепловой эргономики при Университете Сиднея разработали шкалу теплового стресса Australian Open (AO Heat Stress Scale), учитывающую четыре климатических фактора, а также физиологические различия взрослых игроков, юниоров и игроков-колясочников. Шкала состоит из пяти градаций: при 4.0 игрокам дается 10-минутный перерыв по ходу матчей: для женщин и юниоров после второго сета, а также впервые для мужчин – после третьего.

Жара на Australian OpenGetty Images

Игроки не только полагаются на организаторов, но и сами постоянно находятся в поиске новых путей спасения от ужасных климатических условий. В этом году ноу-хау стало использование огуречного рассола. К бутылочке с кислятиной прикладывались сенсационно добравшийся до четвертьфинала Френсис Тиафо и Даниил Медведев. Русский теннисист – один из двух игроков (еще канадец Денис Шаповалов), кто отнял сет у Джоковича на победном для серба АО-2019.

«Я позаимствовал этот способ борьбы с обезвоживанием у легкоатлетов, – рассказал Тиафо, который провел суммарно более восьми часов на корте в матчах против Сеппи и Димитрова. – Он помог мне, когда начались судороги». Австралиец Джон Миллман подтвердил, что использовал рассол на Australian Open-2018.

Соленая жидкость приобретает все большую популярность и у других спортсменов. Недавно в кадр матча АПЛ между «Арсеналом» и «Челси» попал физиотерапевт «канониров» – он дал бутылочку с рассолом травмировавшемуся Лукасу Торрейре. Уругваец покривился, прополоскал жидкостью рот и выплюнул.

«Рассол содержит натрий, калий и уксус и особенно незаменим при занятиях спортом в жаркой и влажной среде. Наши исследования показывают, что при попадании рассола в организм центральная нервная система настолько шокируется, что у спортсменов прекращаются спазмы. Это происходит еще во время контакта с рецепторами ротовой полости. Рассол возмещает потерю жидкости в несколько раз быстрее питьевой воды», – рассказал профессор университета Шеффилда Майур Ранчордас, который изучает влияние спортивного питания на организм.

Пользу рассола подтвердили и эксперименты профессора университета Северной Дакоты Кевина Миллера в 2018 году. Ученый заключил: испытывавшие судороги люди чувствуют облегчение в два раза быстрее, если выпивают огуречный раствор.

В Северной Америке эффективность рассола оценили еще в 2001-м, когда на рынок вышла компания Pickle Juice. По утверждениям производителя, их продукт используют больше десяти команд НХЛ и НФЛ и спортсмены на Олимпийских играх. «Рассол включает в себя примерно в 10 раз больше электролитов, чем другие напитки и снимает спазмы в течение получаса. Я пью его еще с колледжа. Он очень популярен у студентов», – признался нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Блэйк Коулмэн.

Ученые университета Гарварда предупреждают, что рассол полезен в малых количествах – поэтому, как правило, спортсмены лишь пригубляют напиток из крошечных бутылочек. Нужно быть осторожным, потому что уксусная кислота не только бодрит, но и может вызвать расстройство кишечника и обморок. В прошлом году неважно почувствовал себя после матча игрок сборной Индии по крикету Четешвар Пуджара – его свалила судорога, а когда он глотнул рассола, то потемнело в глазах.

Частный поставщик медицинской информации Healthline считает рассол идеальным источником микроэлементов, в том числе такого дефицитного, как медь. Напиток снимает интоксикацию при инфекционных заболеваниях, тонизирует и возбуждает аппетит. Существуют и предостережения – продукт противопоказан диабетикам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

Джош МансурGetty Images

Десять лет назад ведущие футболисты мира лечились у сербской знахарки Марьяны Ковачевич, которая использовала мазь из конской плаценты для сверхбыстрого заживления ран. На Олимпиаде-2016 популярность приобрели медицинские банки – так называемый вакуумный массаж. Сегодня в моде рассол. Теперь это не только средство от похмелья, но и продукт, превращающий спортсменов в совершенные машины.

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