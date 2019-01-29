Переход Ракицкого и интервью с тренером Медведевой. Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

«Ракицкий никогда не боялся поддерживать Донбасс»

Вчера «Зенит» официально объявил о покупке 29-летнего защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого. Футболист подписал контракт на 3,5 года, суммарные затраты на его трансфер составят, по данным «СЭ», около 12 миллионов евро. В клубе из Петербурга игрок будет выступать под номером 44. О новичке сине-бело-голубых рассказал глава Федерации футбола ДНР – ветеран «Шахтера» Игорь Петров.

Гжегож Крыховяк: «Хочу остаться в «Локомотиве» надолго»

Полузащитник «Локомотива», которому сегодня исполняется 29 лет, в интервью корреспонденту «СЭ» рассказал о своей адаптации в России и будущем в московском клубе.

Федор Смолов: «Страна, прости меня за тот пенальти»

Известная журналистка и общественный деятель Ксения Собчак взяла интервью у форварда «Локомотива». Приводим наиболее яркие моменты разговора.

Брайан Орсер: «Тарасова не тренирует Медведеву, но я продолжу с ней советоваться»

Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой – об отношениях с Татьяной Тарасовой, знакомстве с Гусом Хиддинком и впечатлениях от итогов женского турнира в Минске.

Евгения Павлова: «Зачем человек, который меня не знает, пишет, что я дура?»

Интервью самой позитивной российской биатлонистки. Готовьтесь к новым ярким словечкам.

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