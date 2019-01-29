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Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус: «Нас уважают, нам доверяют даже американцы»

Гендиректор РУСАДА: «Нас уважают, нам доверяют даже американцы»
Eurosport

1 час назад

Высшее признание.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал об отношении со стороны иностранных коллег.

«Нас уважают, к нам относятся по-партнерски. Нам доверяют даже американцы – мы тестировали их в прошлом году.

В данный момент нами нарабатывается положительный опыт. Мы сделали шаг – передали базу. Это реальный шаг относительно бездействия, которое было до 20 сентября. Я знаю многих критиков, и один из них был у нас на международной конференции – руководитель голландского агентства, и он привел пример, что многие страны работают и выполняют условия ВАДА, находясь в разных условиях. У нас условий сейчас более, чем достаточно», – цитирует Гануса «Р-Спорт».

  • Исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах в сентябре 2018 года, а в январе подтвердил сооветствие.
  • Для сохранения статуса российская сторона выполнила условия: предоставила ВАДА доступ к московской лаборатории и выдала на перепроверку подозрительные допинг-пробы.
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