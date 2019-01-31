Сенатор США: «Без мужества Родченкова мы бы не знали об уровне допинг-угрозы в России»

Представитель правительства США Джон Уикер похвалил действия экс-главы московской лаборатории Григория Родченкова и рассказал о его отношении к вероятным угрозам из России.

«Без мужества доктора Родченкова мы бы до сих пор оставались в неведении относительно уровня допинг-угрозы в России. Сейчас он залег на дно, он боится, что однажды за ним придут бандиты из России... Родченков и прочие смельчаки, которые раскрывают преступления авторитарных режимов, заслуживают лучшего», – цитирует AFP сенатора США Джона Уикера.

Родченков – бывший глава антидопинговой лаборатории в Москве.

В Конгрессе США обсуждается вопрос введения «закона Родченкова»: он предполагает штраф объемом до 1 млн долларов и до 10 лет лишения свободы за нарушение антидопинговых правил.

Григорий Родченков врал всему миру. Россия обязана требовать от МОК извинений и денег

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