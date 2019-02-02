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Продление ареста Кокорина с Мамаевым и интервью Василевского. Анонс нового «Спорт-Экспресса»

Продление ареста Кокорина с Мамаевым и интервью Василевского. Анонс нового «Спорт-Экспресса»
Eurosport

5 мин. назад

Главные новости субботы – в лучшей газете на планете Земля.

Кокорину и Мамаеву могут продлить арест до 8 апреля

В Тверской суд пришло ходатайство о продлении ареста футболистов. Аналитика от журналиста «Спорт-Экспресса» по самой резонансной новости недели.

Андрей Василевский: «Кучеров – лучший в мире. Он сильнее Макдэвида»

Голкипер «Коламбуса» – о Кучерове, «Тампе» и игре в НХЛ.

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