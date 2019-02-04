«Бодрит так, будто вам в зад вставили гуся». Европа нападает на русский спорт из-за нашатыря

3 июля 2018 года, спустя два дня после победы России над Испанией, немецкая газета Süddeutsche Zeitung вышла с заголовком «Быстро понюхай нашатырь». Автор Йоханнес Аумюллер заметил, что перед выходом на замену Владимир Гранат быстро понюхал что-то в технической зоне и выбежал на поле.

Неназванный представитель РФС пояснил журналисту, что это шарик из ваты, пропитанный нашатырем, и его хранят в контейнере с лекарствами для лучшей сохранности. В тексте вспомнили допинг-дела Родченкова, кейс с гормоном роста Черышева и 16 км пробега Головина с испанцами, но антидопинговое агентство Германии уточнило, что аммиак «дает краткосрочный стимулирующий эффект и не запрещен правилами».

Использование карбоната аммония описано еще в трудах древнеримского писателя Плиния, а в «Кентерберийских рассказах» Чосера, датированных концом XIV века, алхимик Йоман применяет sal armonyak или хлорид аммония. В викторианскую эпоху им возвращали к жизни девушек, падавших в обмороки от тугих корсетов.

Первое камео нашатыря в спорте доподлинно не установлено. В 1950-х стимуляции спиртовыми ватками применяли в боксе – если мужчина на ринге слишком сильно получал по голове, то тут же вдыхал пары аммиака и выходил на следующий раунд. Эту практику быстро запретили, но не из-за вреда нашатыря для организма. Подобная встряска маскировала сотрясения мозга и другие травмы головы, из-за чего врачи с трудом определяли у боксеров повреждения. Они, вместо того чтобы отрубиться после мощного удара, искусственно возвращались к жизни. Это причиняло еще большую опасность здоровью.

Нашатырь широко применяют в хоккее, где тоже много столкновений, но не таких постоянных, как в боксе. Администраторы клубов НХЛ закупают аммоний оптовыми пачками – они раздают игрокам по 8-9 капсул за матч (в Штатах используют не ватки), а дополнительные коробки ставят посреди скамеек обеих команд, где обычно стоят телекомментаторы. «Аммиак пахнет как дерьмо, но мне нравится, – сказал форвард «Нью-Джерси Дэвилс» Кайл Палмиери. – Он не дает никакой энергии, а просто будит. Это такой способ сказать мозгу: эй, время игры, давай работать».

Крис Крейдер, нашатырь, «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Вашингтон Кэпиталс»Getty Images

Другой вид спорта, в котором распространен нашатырь – американский футбол. В 2005 году игрок «Джайнтс» Майкл Страэн заявил, что 70-80% парней в НФЛ нюхают капсулы аммония, чтобы взбодриться. В октябре 2018-го в лиге, также как в боксе 50-х, разгорелась общественная дискуссия о применении этого стимулятора. Квотербека «Ковбойс» Дака Прескотта камеры поймали нюхающим аммиак сразу после проверки на сотрясение мозга, и футболист ответил, что ничего в этом такого нет: «Я делаю так каждый матч».

«Не знаю ни одного врача в спортивной медицине, кто бы давал игрокам нашатырь в такой ситуации. При возможном сотрясении использовать карбонат аммония нежелательно в течение долгого времени», – заявил главный тренер университета Оклахомы Скотт Андерсон. Мнение медиков разделилось: одни доктора считали, что такой короткий всплеск активности не усугубляет травмы головы, другие говорили, что нашатырь при повреждениях позвоночника приведет даже к параличу. Но к официальным решениям НФЛ о запрете капсул это не привело.

Россию уже после ЧМ-2018 обвиняли в использовании аммиачного спирта в качестве допинга. На гандбольном чемпионате Европы норвежская газета Dagbladet обратила внимание на бутылочку, которую нюхает Дарья Дмитриева до возвращения на паркет в матче со Словенией.

Журналисты ради интереса спросили девушек из сборной Норвегии, что делает русская. «Что это? Можете увеличить? – изумилась левая полусредняя Виктория Кристенсен. – Я слышала, что некоторые жуют кофеиновые жвачки или пьют «Ред Булл», но такого никогда не видела». И в таком духе высказались все иностранные гандболистки.

Датский телеканал TV2 сделал сюжет о странных спортсменках из России и обратился к Евгению Трефилову. Самый крутой мужик русского спорта решил проблему – предложил репортеру Йонасу Нюхою (да) понюхать нашатырь. «Он начал мне что-то рассказывать, я говорю: слушайте, давайте попробуем. Он отскочил сразу – вот и все преимущество», – рассказал Трефилов Eurosport.ru.

«Есть новозеландские исследования, показывающие, что у метода краткосрочный эффект, – чуть ранее объяснял тренер олимпийских чемпионок TV2. – От нашатыря пульс увеличивается примерно на шесть ударов. Это сравнимо с тем, что вам кто-то вставит в задницу гуся, крикнет прямо в ухо или сварит крепкий кофе».

Вероятно, в Европе – не только Германии или странах Скандинавии – банально не знают про раствор аммиака. Например, в 2002 году британец Тим Хенмен после пятисетового матча на Уимблдоне попросил у доктора капсулу с аммонием. BBC Sport тут же провело мини-расследование, что же это было. «Пары аммиака раздражают мембраны носы и легких, – говорил тогда в интервью глава реестра зарегистрированных ароматерапевтов Габриэль Моджай. – Они вызывают мгновенный эффект. А, например, для людей с расстройством желудка обычно используют масло розмарина, что зависит от вашего обоняния».

«Я с детства [использовал нашатырь], [когда] сам еще играл», – продолжил Трефилов для Eurosport.ru. – Не знаю, как за границей, никогда не был [у них] в больнице. Но даже после наркоза человеку в состоянии грогги дали нюхнуть, он и пришел в себя. Тут нет никакого преимущества. Но пускай пробуют, может, кому-то что-то и даст. Пусть еще на вкус пробуют».

Андрей Аршавин, нашатырь, Испания – Россия, полуфинал Евро-2008Getty Images

«ВАДА понимает, что некоторые спортсмены применяют аммиак в различных формах, – отвечает всем критикам менеджер агентства по связям с общественностью Мэгги Дюрэн. – Часто его путают с амилнитритом, у которого схожий, но более драматический эффект [это научное название попперсов – препарат, который используют для усиления оргазма]. Но в любом случае ни то, ни другое не дает преимуществ и не включено в Список запрещенных веществ и методов».

Тот же Трефилов часто сравнивает нашатырь с мельдонием. Оба средства не считаются допингом и не открывают дополнительные возможности для организма, но второе внесли в блэклист ВАДА и из-за него Марию Шарапову оставили вне тенниса на 15 месяцев. Шансов на то, что обычную ватку, вымоченную в аммиачном спирте, заблокируют на самом высоком уровне, нет. И этого не случится никогда, если в Европе чуть больше будут знать о странной русской вонючей штуке.

Трефилов предложил датскому репортеру подышать нашатырем, и тот едва не упал замертво

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