Жительница Британии увидела слово «Аллах» на новых кроссовках от Nike и запустила против них петицию

Жительница Великобритании Сайка Норин потребовала от компании Nike прекратить выпуск кроссовок AirMax 270.

Как сообщает Bloomberg, женщина посчитала, что часть логотипа новых кроссовок напоминает слово «Аллах» на арабском языке. Чтобы разглядеть это, обувь нужно перевернуть.

В петиции, запущенной на сайте change.org, Норин назвала нанесение имени пророка на обувь «возмутительным и ужасным». По ее словам, эта часть обови «наверняка быстро износится и будет постоянно пачкаться». На данный момент петицию подписали уже 33 тысячи человек.

В Nike заявили, что подобное написание логотипа – это обычная стилизация. Судя по всему, в компании не обратят внимание на петицию и оставят AirMax 270 в продаже.

Nike сталкивалась с похожей проблемой в 1997 году: тогда компанию тоже обвинили в том, что логотип на обуви напоминает слово «Аллах».

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