Падение Моуринью и дебют новичков «Зенита». Анонс свежего «Спорт-Экспресса»

Как Аршавин переходил в «Арсенал»

10 лет назад случился самый громкий трансфер российского футболиста в XXI веке – «Арсенал» купил Андрея Аршавина. Агент, сопровождавший сделку, вспоминает все подробности.

Моуринью падает в объятия России

Знаменитый португальский коуч приехал на хоккейный матч «Авангард» – СКА, провел символическое вбрасывание, на глазах у всей арены и рухнул на лед.

Медведева возвращается спасать карьеру

Евгения Медведева примет участие в финале Кубка России, который пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде, и попробует отобраться там на мартовский чемпионат мира.

«Зенит» показал Ракицкого и Барриоса

Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Дюделанжом», ни разу не попав в створ ворот соперника.

Александр Тихонов: «Логинов прикрыл собой чужие задницы и сейчас молчит»

Бывший президент Союза биатлонистов России – о том, что происходит в главных зимних видах спорта.

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