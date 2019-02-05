Eurosport
Падение Моуринью и дебют новичков «Зенита». Анонс свежего «Спорт-Экспресса»
Главные новости вторника – в лучшей спортивной газете на планете Земля.
Как Аршавин переходил в «Арсенал»
10 лет назад случился самый громкий трансфер российского футболиста в XXI веке – «Арсенал» купил Андрея Аршавина. Агент, сопровождавший сделку, вспоминает все подробности.
Моуринью падает в объятия России
Знаменитый португальский коуч приехал на хоккейный матч «Авангард» – СКА, провел символическое вбрасывание, на глазах у всей арены и рухнул на лед.
Медведева возвращается спасать карьеру
Евгения Медведева примет участие в финале Кубка России, который пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде, и попробует отобраться там на мартовский чемпионат мира.
«Зенит» показал Ракицкого и Барриоса
Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Дюделанжом», ни разу не попав в створ ворот соперника.
Александр Тихонов: «Логинов прикрыл собой чужие задницы и сейчас молчит»
Бывший президент Союза биатлонистов России – о том, что происходит в главных зимних видах спорта.