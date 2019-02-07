«Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Кампания Reebok перессорила весь интернет

Филиал компании-производителя спортивной экипировки Reebok в России организовал проект #НИВКАКИЕРАМКИ совместно с журналисткой и феминисткой Залиной Маршенкуловой, бойцом ММА Юстыной Грачык и чемпионкой Европы по спортивной борьбе Анжеликой Пиляевой.

Кампания направлена на то, чтобы героини могли показать, как борются с условностями, стереотипами и социально-гендерными препятствиями в жизни. Но вместо ожидаемой конструктивной дискуссии вокруг проекта возникла серия конфликтов.

Во-первых, в официальном инстаграм-аккаунте бренда фото кампании появились не сразу. О ней рассказала Залина Маршенкулова в своем телеграм-канале «Женская власть», а затем снимки плавно распространились по всей социальной сети, но официальные аккаунты Reebok в России молчали.

Потом Reebok понесло: сначала в инстаграме бренда появились все фото, потом они были удалены, а затем частично восстановлены.

Такие комментарии сопровождали первую версию поста со всеми фотографиями.

Теперь там нет того самого, с самым провокационным лозунгом и феминисткой-Залиной: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».

Такое тоже не добавили: «Когда говорят «носить на руках», представляю, как меня носят в гробу».

Или вот: «Прикрыла соски, чтобы вы не порезались».

Директор по маркетингу Reebok и руководитель проекта Александр Голофаст уволился спустя несколько часов после его релиза.

«Эту кампанию я придумал в конце декабря. Месяц мы обсуждали ее со всем руководством, утвердили все цитаты Залины не только с моим непосредственным руководителем, но и с генеральным директором Reebok в России. Бренд снял клевую фотосессию, сделал хороший видеоконтент, долгое время делал постпродакшн, накладывал логотипы, и как только он получает часть негативных комментариев – он берет и отказывается от того, что он сделал. Бренд может так сделать, но мне просто стыдно, что я таким образом выгляжу нелепо», – рассказал Александр «Дождю».

Вот видеоверсия кампании – в ней ничто никого не разозлило.

В 2015 году Хабиб Нурмагомедов подписал эксклюзивный контракт с Reebok.

В декабре 2014-го бренд офорил финансовое сотрудничество со всем промоушеном UFC.

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