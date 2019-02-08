Кокорин идет в ЕСПЧ, Дюков меняет лимит в РПЛ. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Жизнь Кокорина и Мамаева после продления ареста

Павел анонсировал товарищеский матч в СИЗО, а Александр собрался в Европейский суд по правам человека.

Бой Нурмагомедов – Мэйуэзер

Хабиб ведет переговоры с представителями Флойда, бой может состояться в «Лужниках», но россиянину придется претерпеть санкции от UFC.

Дюков: «Положение России в рейтинге ФИФА несправедливо»

Кандидат на пост президента РФС порассуждал об изменении лимита на легионеров в РПЛ, совмещении постов в «Зените» и РФС, а также ситуации с Кокориным.

Россия обыграла Финляндию в матче Евротура

Аналитик «СЭ» сделал репортаж о школе ярославского «Локомотива» и самой игре.

Виктор Козлов: «После щелчка Овечкина жизнь перед глазами пролетела!»

Обозреватель «СЭ» обсудил рекорды форварда «Вашингтон Кэпиталс» с тренером магнитогорского «Металлурга» и участником Матча звезд НХЛ Виктором Козловым.