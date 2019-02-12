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Старт плей-офф Лиги чемпионов и интервью Адвоката. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Старт плей-офф Лиги чемпионов и интервью Адвоката. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Eurosport

12/02/2019 в 00:31

Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Адвокат жалеет Кокорина

Мог бы помочь «Зениту».

Кудряшов перешел в «Стамбул» и дал первое интервью

Федор может стать чемпионом Турции.

Старт плей-офф ЛЧ

«МЮ» – «ПСЖ» уже сегодня.

Гвардиола и Симеоне не приехали на семинар УЕФА

Бунт среди тренеров.

Биатлон в Канаде

Зачем туда ездила сборная России.

Тарасенко вернулся

И сделал хет-трик.

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