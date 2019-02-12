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Старт плей-офф Лиги чемпионов и интервью Адвоката. Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Адвокат жалеет Кокорина
Мог бы помочь «Зениту».
Кудряшов перешел в «Стамбул» и дал первое интервью
Федор может стать чемпионом Турции.
Старт плей-офф ЛЧ
«МЮ» – «ПСЖ» уже сегодня.
Гвардиола и Симеоне не приехали на семинар УЕФА
Бунт среди тренеров.
Биатлон в Канаде
Зачем туда ездила сборная России.
Тарасенко вернулся
И сделал хет-трик.
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