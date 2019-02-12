Глава РУСАДА Ганус: «Родченков предатель? Нужно сопоставить факты, а очернение – это ложный путь»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал об отношении к информаторам ВАДА Юлии и Виталию Степановым, а также Григорию Родченкову.

«Впервые увидел Степановых на связи по скайпу на конференции iNADO. Я спросил их: у вас есть вопросы ко мне с точки зрения доверия? Я пришел не из спортивной среды. Было молчание. И тогда я предложил им представить все материалы, которые у них есть. Я готов выехать в любую точку мира, оставил все контакты для организаторов конференции, чтобы они представили все доказательства. В результате тишина, мы не получили никаких подтверждений.

Роль информаторов значима, мы тоже продвигаем институт информаторов. Я юрист, я работал в судебной системе. Там были такие факты несправедливости, что я за голову брался. Судебный процесс заводит, но когда ты сталкиваешься с несправедливостью – честно, опускаются руки. Но у меня другой характер. Что касается Степановых… Проблема в том, что формируется информационное поле одних или других лиц: Родченков – предатель, Степановы – предатели. Необходимо сопоставлять факты.

Я знаю, что Родченков долго возглавлял лабораторию и потом покинул страну. На основании чего покинул? У меня фактов недостаточно. Но я за то, чтобы разобраться, а не вешать ярлыки. Я считаю, что очернение и дискредитация каких-либо лиц – это ложный путь», – цитирует Гануса Sports.ru.

Родченков в настоящее время скрывается в США.

На основании показаний Родченкова МОК дисквалифицировал ОКР, и в Пхёнчхане Россия выступала под нейтральным флагом.

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