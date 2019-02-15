Прокуратура рассмотрит жалобу на ЦСП сборных России из-за накрутки цен билетов на проезд

В российскую прокуратуру поступила жалоба на Центр спортивной подготовки сборных команд России, который возглавляет бывший президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов.

Причиной стало заключение двух контрактов ЦСП: на покупку железнодорожных и авиабилетов для российских команд и на оформление виз, а также на организацию спортивных соревнований по завышенным ценам, пишет Daily Storm.

В 2019 году ЦСП не проводил конкурс среди поставщиков услуг, а подписал соглашение с единственным поставщиком. В конце 2018-го организация пыталась провести выбор фирм на конкурсной основе, но допустила ошибки в документации и отменила конкурс.

В контракте, заключенном в этом году, прописано вознаграждение по 50 рублей за билет. Однако, по данным авторов жалобы, из спортивных федераций поступает информация, что цены на билеты для спортсменов превышают их первоначальную стоимость у перевозчиков в несколько раз.

«Вы можете писать что угодно, – заявил Кравцов. – Мы пока ничего не нарушили. А злопыхатели делают это с умыслом. Вот когда органы, куда письмо было направлено, разберутся, тогда мы прокомментируем происходящее».

Помимо прокуратуры, в адресатах жалобы значатся Следственный комитет России, ФСБ, ФАС, Минспорта и депутаты Госдумы.

Билеты на самолет «Аэрофлота» для спортсменов, возвращавшихся из Германии в конце прошлого года, обошлись в два раза дороже номинала.

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