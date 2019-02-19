«Я бы стал русской лесбиянкой». Умер Карл Лагерфельд – и это повод вспомнить его спортивные коллабы

Сегодня на 86-м году жизни умер знаменитый немецкий модельер Карл Лагерфельд – его имя слышали даже те, кто вообще не интересуется миром моды. Помимо влияния на мировые тренды, Карл отметился в истории грандиозной цитатой о русских мужчинах: «Если бы я был женщиной, живущей в России, то стал бы лесбиянкой, поскольку мужчины там уродливые. Изредка встречаются симпатичные, как бойфренд Наоми Кэмпбелл. Но, в целом, здесь можно увидеть наибольшее количество красивых женщин и отвратительных мужчин».

«Спортивные штаны – это признак поражения. Вы потеряли контроль над своей жизнью, потому и купили треники», – это тоже сказал Карл. Как вы уже догадались, Лагерфельд не очень жаловал спорт – но мы все равно откопали среди его коллабораций те, что отвечают тематике Eurosport.ru.

Лагерфельд был открытым геем. Его единственный известный возлюбленный – Жак де Башер – в 1989 году умер от СПИДа.

После этого Карл жил один, держа в доме только домработницу, повара и шофера.

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