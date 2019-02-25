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Дюков – президент РФС, Медведев – «Зенита». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Главные новости понедельника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Выборы президента РФС
С единственным кандидатом.
Интервью Александра Медведева
Вновь вернулся в спорт.
Аналитические наблюдения Зинина
О «Зените» и не только.
Переходы РПЛ
Кто и за сколько.
Кубок Гагарина
Регулярка закончилась, время плей-офф.
Интервью Хартли
Тренер «Авангарда» о России и соперниках.
Медведева или Туктамышева
Кто поедет на ЧМ.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
У России есть медали, но нет побед.
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