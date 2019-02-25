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Дюков – президент РФС, Медведев – «Зенита». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»

Дюков – президент РФС, Медведев – «Зенита». Анонс нового номера «Спорт-Экспресса»
Eurosport

8 мин. назад

Главные новости понедельника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».

Выборы президента РФС

С единственным кандидатом.

Интервью Александра Медведева

Вновь вернулся в спорт.

Аналитические наблюдения Зинина

О «Зените» и не только.

Переходы РПЛ

Кто и за сколько.

Кубок Гагарина

Регулярка закончилась, время плей-офф.

Интервью Хартли

Тренер «Авангарда» о России и соперниках.

Медведева или Туктамышева

Кто поедет на ЧМ.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта

У России есть медали, но нет побед.

СЭ 25.02
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