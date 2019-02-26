Выбор между Медведевой и Туктамышевой, интервью с тренером Большунова. Анонс нового «СЭ»

Асхабадзе: «Смущает, что «Спартак» ни копейки не заработал на футболистах»

Бывший генеральный директор красно-белых по 5-балльной шкале оценил зимние трансферы в РПЛ.

Тренер Большунова: «Мы требуем от него слишком многого»

Юрий Бородавко рассказал, почему не стоит нагнетать обстановку вокруг лидера сборной России и лыжника Александра Большунова.

Медведева или Туктамышева

Кто из главных одиночниц в России должна выступить на чемпионате мира в японском Сайтаме? Аналитики «СЭ» уже знают ответ.

Кто поедет на чемпионат мира по биатлону

Куда делась Старых, что происходит с Логиновым и каким должен быть состав сборной России на международном турнире в Швеции.

Радулов: «Пускай Панарин в «Даллас» переходит. Будем рады»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» выловила Александра Радулова и Антона Худобина после матча НХЛ «Чикаго» – «Даллас» (3:4).