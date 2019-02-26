Eurosport
Выбор между Медведевой и Туктамышевой, интервью с тренером Большунова. Анонс нового «СЭ»
Главные новости вторника – в обзоре свежего номера газеты «Спорт-Экспресс».
Асхабадзе: «Смущает, что «Спартак» ни копейки не заработал на футболистах»
Бывший генеральный директор красно-белых по 5-балльной шкале оценил зимние трансферы в РПЛ.
Тренер Большунова: «Мы требуем от него слишком многого»
Юрий Бородавко рассказал, почему не стоит нагнетать обстановку вокруг лидера сборной России и лыжника Александра Большунова.
Медведева или Туктамышева
Кто из главных одиночниц в России должна выступить на чемпионате мира в японском Сайтаме? Аналитики «СЭ» уже знают ответ.
Кто поедет на чемпионат мира по биатлону
Куда делась Старых, что происходит с Логиновым и каким должен быть состав сборной России на международном турнире в Швеции.
Радулов: «Пускай Панарин в «Даллас» переходит. Будем рады»
Корреспондент «Спорт-Экспресса» выловила Александра Радулова и Антона Худобина после матча НХЛ «Чикаго» – «Даллас» (3:4).
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