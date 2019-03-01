Eurosport
РПЛ возвращается из спячки, Газинский рассказывает о встрече с Зиданом. Анонс свежего «СЭ»
Главные новости пятницы – в лучшей спортивной газете на планете Земля.
Великолепная пятерка и трофей
Дождались! Сегодня, в первый день весны, возобновляется чемпионат России. На титул претендуют сразу пять команд – «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Борьба наверняка будет жаркой!
Сергей Прядкин: «За полем просто нужно следить. Что «Арсеналу», что «Динамо»
Перед возобновлением чемпионата России президент РПЛ в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с проблемными полями.
Юрий Газинский: «К Зидану подошел со второй попытки»
Автор первого гола ЧМ-2018 и один из лидеров «Краснодара» – о тяжелом весеннем графике, тренировках у Горлуковича и знакомстве с Зиданом.
Погоня за «Зенитом»
Обозреватель «СЭ» – о состоянии участников чемпионской гонки на старте весеннего отрезка.
Дичайший автогол «шпор» на радость Сарри
Команда Маурицио Сарри сделала шаг к выходу из кризиса – грубые ошибки футболистов «Тоттенхэма» помогли «Челси» победить в дерби.