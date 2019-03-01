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РУСАДА запретило спортсменам пить пиво ради ускорения допинг-контроля

РУСАДА запретило спортсменам пить пиво ради ускорения допинг-контроля
ТАСС

1 час назад

Идеальная новость для вечера пятницы

Российское антидопинговое агенство запретило спортсменам употреблять пиво, чтобы ускорить процесс прохождения допинг-контроля.

«Поддерживая идею чистого и здорового спорта, мы не можем обойти вниманием такой аспект, как запрет на употребление алкоголя во время проведения процедуры допинг-контроля. Запрет касается не только персонала РУСАДА, но и самих спортсменов.

В соответствии с полномочиями национального антидопингового агентства, политика РУСАДА предусматривает обеспечение спортсменов только безалкогольными напитками и запрет на употребление спортсменами слабоалкогольных и алкогольных напитков с момента уведомления и до завершения процедуры допинг-контроля», – цитирует заместителя гендиректора РУСАДА Маргариту Пахноцкую ТАСС.

  • Пиво использовалось спортсменами для убыстрения прохождения допинг-контроля.
  • Атлету, которого заметят употребляющим алкоголь во время процедуры допинг-контроля, будет вынесено предупреждение.
  • В случае повторных нарушений наказание может быть ужесточено.
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