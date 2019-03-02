Новое Класико и новое серебро России. Анонс свежего «СЭ»

В КХЛ сменится чемпион

«Ак Барс» летит 0-3 «Авангарду» и, похоже, уже не спасется.

Дерби Галицкого

«Спартак» против «Краснодара» и другая мощь первого весеннего тура РПЛ.

Новое унижение «Реала»?

Вальверде готовит «Барсу» к четвертому Класико в сезоне. Два из трех предыдущих в Мадриде не захотят вспоминать.

Финн во главе мужской сборной России по волейболу

Туомас Саммельвуо будет выводить российскую команду на Олимпиаду-2020.

Россия снова с серебром

Мужская сборная России заняла второе место в лыжной эстафете на чемпионате мире в Зеефельде.

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