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Новое Класико и новое серебро России. Анонс свежего «СЭ»
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Туомас Саммельвуо будет выводить российскую команду на Олимпиаду-2020.
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Мужская сборная России заняла второе место в лыжной эстафете на чемпионате мире в Зеефельде.
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