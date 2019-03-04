В Англии умер солист The Prodigy Флинт. Он топил за «Вест Хэм» и владел мотогоночной командой

Английский певец и танцор Кит Флинт умер в Великобритании на 50-м году жизни. Его нашли мертвым 4 марта в собственном доме в Эссексе. В сообщении на официальном аккаунте группы в инстаграме ее участник Лайам отметил: «Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке. Злой, растерянный и с разбитым сердцем».

Флинт родился и вырос в восточном Лондоне и с детства болел за «Вест Хэм». В 80-е в Англии пользовалась популярностью хулиганская футбольная группировка Inter City Firm, основанная болельщиками «молотков». Флинт в то время был подростоком, симпатизировал ICF, но в силовых столкновениях с представителями других футбольных клубов не участвовал.

Главной страстью Кита помимо музыки были автогонки. В 2010-м он выкупил мотогоночную команду Team Traction Control, которая участвовала в британском чемпионате на мотоциклах Yamaha YZF-R6. Гонщик TTC Ян Хатчинсон выиграл два титула Isle of Man Supersport в 2015 и 2016 годах и добавил победу в гонке Ulster GP.

В 2007-м Флинт вместе с вокалистом группы Madness Ли Томпсоном проехал полторы тысячи километров, чтобы поучаствовать в Гран-при Испании. «Я ценю атмосферу в паддоке, дух товарищества, – признался Флинт. – Такая же аура и у нас в группе. Это вдохновляет и заряжает на творчество». Музыкант был фанатом гонок «Формулы-1» и дружил с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном.

Льюис Хюмилтон и Кит ФлинтGetty Images

После смерти музыканта в Англии снова заговорили о проклятии Аарона Рэмзи. Журналисты давно подметили, что стоит игроку «Арсенала» забить, как на следующий день умирает известный человек (в субботу Рэмзи забил в ворота «Тоттенхэма»). В разное время после голов британца умерли программист Стив Джобс, диктатор Муаммар Каддафи, певица Уитни Хьюстон, легенда НБА Рэй Уильямс, российский олигарх Борис Березовский, актер Робин Уильямс и певец Дэвид Боуи.

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