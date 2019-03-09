Шведская фитнес-модель с метровыми ногами покорила инстаграм. Она безумная милашка

У шведской фитнес-модели необычайно длинные ноги: при росте 1,78 метра у Ии Остергрен 108-сантиметровые ножки.

Пропорции девушки взорвали инстаграм, где у нее уже 248 тысяч фолловеров. И это не предел, ведь она очень красива.

Жена вратаря киевского «Динамо» обожает солнце и пляж. Ее инстаграм кипит от фото в купальниках

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