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Шведская фитнес-модель с метровыми ногами покорила инстаграм. Она безумная милашка
Ия Остергрен очень хороша.
У шведской фитнес-модели необычайно длинные ноги: при росте 1,78 метра у Ии Остергрен 108-сантиметровые ножки.
Пропорции девушки взорвали инстаграм, где у нее уже 248 тысяч фолловеров. И это не предел, ведь она очень красива.
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