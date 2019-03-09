Eurosport

Шведская фитнес-модель с метровыми ногами покорила инстаграм. Она безумная милашка

Шведская фитнес-модель с метровыми ногами покорила инстаграм. Она безумная милашка
Eurosport

1 час назад

Ия Остергрен очень хороша.

У шведской фитнес-модели необычайно длинные ноги: при росте 1,78 метра у Ии Остергрен 108-сантиметровые ножки.

Пропорции девушки взорвали инстаграм, где у нее уже 248 тысяч фолловеров. И это не предел, ведь она очень красива.

Жена вратаря киевского «Динамо» обожает солнце и пляж. Ее инстаграм кипит от фото в купальниках

Eurosport в телеграме

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте