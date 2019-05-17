ВАДА отметило, что проверка данных Московской антидопинговой лаборатории показала высокий процент подлинности образцов.

«Для некоторых данных процесс аутентификации еще продолжается, но уже ясно, что очень высокий процент данных, полученных из Московской лаборатории, является подлинным и соответствует копии Системы управления лабораторной информацией (LIMS), которую ВАДА получило через информаторов в ноябре 2017 года», – говорится в пресс-релизе организации.

Эксперты ВАДА завершили работу по получению допинг-проб в апреле.

Перепроверка проб из московской лаборатории проводится в Лозанне.

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