В Белоруссии иностранцам разрешат употреблять гашиш и амфетамин во время Европейских игр

В Белоруссии временно легализуют некоторые виды наркотиков – разрешение на их ввоз и употребление будет действовать на время проведения Европейских игр.

Как сообщило в фейбуке движение Legalize Belarus с поправкой Государственного пограничного комитета Белоруссии, иностранцы смогут провезти некоторые виды наркотических средств, входящих в «разрешительный» список товаров, такие как гашиш и амфетамин. Разрешение вступит в силу, только если ввезенные наркотики будут использованы в качестве лекарственного средства и для личного применения.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 июня по 1 июля.

В соревнованиях примут участие 50 стран и более 4000 спортсменов.

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