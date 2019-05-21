Русскоязычная редакция журнала Forbes представила рейтинг 30 самых перспективных представителей России моложе 30 лет.

Авторы рейтинга разделили победителей на 10 категорий: «Предприниматели», «Инвестиции», «Управление», «Музыка и кино», «Мода», «Социальные практики», «Искусство», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», а также «Новые медиа».

В категории «Спорт и киберспорт» первенствовали Александр Головин (футбол, «Монако»), Роман Ramzes666 Кушнарев (киберспорт, Virtus.pro) и Кирилл Капризов (хоккей с шайбой, ЦСКА).

На то, чтобы оказаться в тройке лучших, претендовали 10 спортсменов из России: Хабиб Нурмагомедов (смешанные боевые искусства), Алина Загитова (фигурное катание), Мурат Гассиев (бокс), Александр Большунов (лыжные гонки), Карен Хачанов (теннис), Александр Головин (футбол), Дмитрий Кулагин (баскетбол), Кирилл Капризов (хоккей на льду), Роман Ramzes666 Кушнарев (киберспорт) и Мария Ласицкене (легкая атлетика).

В списке Forbes «30 до 30» рядом с Канте и Гризманном есть Дадонов и Зайцев. Где Кучеров и Мбаппе?

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