Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал, что регионы России по-разному относятся к борьбе с допингом.

«Наша главная задача – сделать территории, свободные от допинга. Наиболее деятельные регионы в отношении борьбы с допингом – Белгородская область, Коми, Алтай, Красноярский край. Но есть регионы, отличившиеся со знаком минус. В этой связи мы не будем заключать формальные договоры с этими регионами.

Мы уже расторгли договор с Республикой Мордовия после того, как было доказано участие и поддержка администрации тренеру, которому пожизненно запрещено работать, а также другие факты. Нам нужна реальная работа в регионах, в частности, с подрастающим поколением», – цитирует Гануса «Р-Спорт».

Вероятно, речь идет о пожизненно дисквалифицированном тренере мордовских ходоков Викторе Чегине.

В сенябре 2018 года ВАДА восстановило статус соответствия РУСАДА.

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