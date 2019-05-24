РУСАДА выполнило все условия ВАДА и полностью восстановлено в правах

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, что ВАДА полностью восстановило в правах Российское антидопинговое агентство.

«Решение принято еще 20 сентября 2018 года, когда членство РУСАДА в ВАДА было восстановлено, но при этом было поставлено два условия. На сегодня все условия выполнены. РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций, у нас с ВАДА нормальные рабочие отношения.

Сейчас нужно заниматься вопросами восстановления реноме лаборатории. Ситуация нормальная. Если раньше у нас был сложный период переговоров, непонимания в некоторых вопросах, то сейчас это просто очередной рабочий этап и рабочие отношения», – цитирует Колобкова «Р-Спорт».

Первым условием сохранения статуса РУСАДА было предоставление доступа экспертам ВАДА к базе данных московской антидопинговой лаборатории.

Вторым – передача до 30 июня 2019 года на перепроверку всех подозрительных допинг-проб из лаборатории.

Гендиректор РУСАДА: «Не будем заключать договоры с регионами, которые поддерживают допинг»

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