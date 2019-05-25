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Nike откажется от штрафов для беременных спортсменок. Раньше зарплату снижали на 70%

Nike откажется от штрафов для беременных спортсменок. Раньше зарплату снижали на 70%
Eurosport

42 мин. назад

Кажется, таких проблем уже быть не может.

Компания Nike приняла решение не снижать заработную плату беременным спортсменкам.

Недавно на политику штрафов New York Times пожаловались имеющие контракт с Nike легкоатлетки Элиссон Феликс, Алисия Монтано, Кара Гучер и Фиби Райт. Они рассказали о крупных финансовых потерях, которым компания подвергает беременных спортсменок: денежные убытки доходят до 70%.

В Nike прислушались к критике и пообещали в течение года исправить ситуацию. Компания-спонсор больше не будет снижать заплату спортсменкам, решившим родить ребенка, и пропишет эти условия в их контрактах.

«Мы поняли, что Nike может сделать больше. У спортивной индустрии есть отличная возможность развиваться и поддерживать спортсменок лучше», – заявила прес-секретарь компании Сандра Карреон-Джон.

  • В России Nike представляют Мария Шарапова и Евгения Медведева.
  • Элиссон Феликс – шестикратная олимпийская чемпионка.

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