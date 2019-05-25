Компания Nike приняла решение не снижать заработную плату беременным спортсменкам.

Недавно на политику штрафов New York Times пожаловались имеющие контракт с Nike легкоатлетки Элиссон Феликс, Алисия Монтано, Кара Гучер и Фиби Райт. Они рассказали о крупных финансовых потерях, которым компания подвергает беременных спортсменок: денежные убытки доходят до 70%.

В Nike прислушались к критике и пообещали в течение года исправить ситуацию. Компания-спонсор больше не будет снижать заплату спортсменкам, решившим родить ребенка, и пропишет эти условия в их контрактах.

«Мы поняли, что Nike может сделать больше. У спортивной индустрии есть отличная возможность развиваться и поддерживать спортсменок лучше», – заявила прес-секретарь компании Сандра Карреон-Джон.

В России Nike представляют Мария Шарапова и Евгения Медведева.

Элиссон Феликс – шестикратная олимпийская чемпионка.

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