Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получило письмо, подписанное 150 действующими и бывшими спортсменами, с просьбой исключить марихуану из списка запрещенных веществ.

«Мы обнаружили улучшение качества жизни благодаря каннабису и природным каннабиноидам – их применение дает терапевтическое и оздоровительное преимущество. Эти вещества должны быть доступны всем другим атлетам», – говорится в письме.

Известно, что письмо подписали экс-боксер Майк Тайсон, бывшие игроки в американский футбол Джейк Пламмер и Рики Уильямс, а также бывший велогонщик Флойд Лэндис.

Тайсон является давним сторонником употребления марихуаны – Железный Майк выращивает каннабис на своем ранчо в Калифорнии.

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