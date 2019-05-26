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150 спортсменов направили письмо в ВАДА с просьбой вычеркнуть марихуану из бан-листа
Майк Тайсон, конечно же, подписался.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получило письмо, подписанное 150 действующими и бывшими спортсменами, с просьбой исключить марихуану из списка запрещенных веществ.
«Мы обнаружили улучшение качества жизни благодаря каннабису и природным каннабиноидам – их применение дает терапевтическое и оздоровительное преимущество. Эти вещества должны быть доступны всем другим атлетам», – говорится в письме.
- Известно, что письмо подписали экс-боксер Майк Тайсон, бывшие игроки в американский футбол Джейк Пламмер и Рики Уильямс, а также бывший велогонщик Флойд Лэндис.
- Тайсон является давним сторонником употребления марихуаны – Железный Майк выращивает каннабис на своем ранчо в Калифорнии.
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