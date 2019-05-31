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Хабиб и Овечкин претендуют на звание «Спортсмен года» по версии GQ, Семак – на «Открытие года»
Голосование продлится два месяца.
Мужской журнал GQ открыл голосование на премию «Человек года» в 2019 году.
В номинации «Спортсмен года» представлены: боец ММА Хабиб Нурмагомедов, хоккеист «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин, конькобежец Павел Кулижников, прыгун на лыжах с трамплином Евгений Климов и теннисист Карен Хачанов.
В номинации «Открытие года» одним из претендентов стал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Его конкуренты – художник Покрас Лампас, группа ShortParis, режиссер Александр Горчилин и дирижер Теодор Курентзис.
- Голосование за «Спортсмена года» завершится 31 июля.
- В 2018 году человеком года по версии GQ стал Артем Дзюба.
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