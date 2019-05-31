Мужской журнал GQ открыл голосование на премию «Человек года» в 2019 году.

В номинации «Спортсмен года» представлены: боец ММА Хабиб Нурмагомедов, хоккеист «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин, конькобежец Павел Кулижников, прыгун на лыжах с трамплином Евгений Климов и теннисист Карен Хачанов.

В номинации «Открытие года» одним из претендентов стал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Его конкуренты – художник Покрас Лампас, группа ShortParis, режиссер Александр Горчилин и дирижер Теодор Курентзис.

Голосование за «Спортсмена года» завершится 31 июля.

В 2018 году человеком года по версии GQ стал Артем Дзюба.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android