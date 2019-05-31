Россия потеряла место в Международном совете CAS

Россия лишилась места в Международном арбитражном совете по спорту (ICAS) – высшем руководящем органе Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

По итогам выборов в совет вошли 20 человек, чьи мандаты действительны до декабря 2022 года. Совет сформирован из чиновников, которых номинируют Международный олимпийский комитет (МОК), Ассоциация национальных олимпийских комитетов и международные ассоциации летних и зимних федераций по олимпийским видам спорта.

Ранее в ICAS входила чиновница ОКР Александра Бриллиантова.

Штаб-квартира CAS находится в Лозанне (Швейцария).

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