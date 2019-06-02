Международный олимпийский комитет (МОК) может отстранить Россию от участия в летних Олимпийских играх 2020 года.

Британское издание The Sunday Times называет в качестве причины сговор чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и прыгуна в высоту Данила Лысенко. По информации источника, федерация помогла спортсмену скрыть местонахождение от допинг-офицеров и уклониться от сдачи теста. Легкоатлет якобы был слишком болен, чтобы предоставить сведения о своем местоположении.

В распоряжении The Times есть подтверждающие это документы с подписями врачей, но автор материала утверждает, что бумаги поддельные. «Клиника – фальшивка: от регистрационного номера до имен врачей и поддельных документов. Никакой клиники нет. Указанный адрес реальный, но это здание снесено. Солгали даже о здании», – утверждает источник.

22-летний Лысенко – чемпион мира 2018 года в помещении и серебряный призер ЧМ-2017.

На ОИ-2016 была допущена только одна легкоатлетка из России – прыгунья в длину Дарья Клишина. На зимнюю Олимпиаду 2018 года русские спортсмены поехали под нейтральным флагом.

Глава РУСАДА: «Допинг – это проблема России, а не борьба Востока и Запада»

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