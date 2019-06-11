Летом 2018-го инстаграм взорвала итальянская модель Валентина Фрадеграда – девушка вызвала фурор, перевернув купальник. Идея моментально стала трендом, и дама создала страничку в инстаграме, где постит себя и других девушек, последовавших идее.

При чем тут спорт, спросишь ты. У Валентины есть разряд по кунг-фу, так что с ней лучше не спорить. А просто залайкать ее горяченные фотографии, которые с трудом проходят цензуру.

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