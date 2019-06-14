Румынское антидопинговое агентство подозревается в сокрытии положительных проб

Румынское антидопинговое агентство (ANAD) заставляло антидопинговую лабораторию Бухареста скрывать положительные допинг-тесты как минимум трех спортсменов, на это указывают данные расследования WADA, которые оказались в распоряжении Sports Integrity Initiative.

Указания были даны президентом агентства Гразьелой Еленой Выжьялэ, которая занимала эту должность с 2005 года по январь 2019 года. Валентина Александреску, генеральный директор ANAD, в лучшем случае преднамеренно закрывала глаза на действия Выжьялэ, а в худшем была активно причастна.

Из отчета следует, что проба тяжелоатлета Габриэла Сынкрэяна, давшая положительный результат на гормон роста, была изъята, а перепроверка, проведенная в австрийской лаборатории, не показала наличие запрещенных препаратов.

В 2016 году положительные пробы борцов Елены Скарлатесу и Сузаны Сейкариу были отмечены в системе ADAMS как чистые. Когда они были изъяты WADA в ходе проверочного рейда, о котором не было объявлено заранее, то на следующий день статус проб в системе был изменен на неблагоприятный результат (AAF) на фуросемид, РИА «Новости».

В 2015-18-м годах РУСАДА была лишена статуса за сокрытие и подмену допинг-проб.

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